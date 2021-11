La majorité des investitures locales sera tributaire des coalitions locales. D'après les estimations fournies par certains partis en lice, l'émiettement des votes a conduit à ouvrir le jeu des alliances tous azimuts. Le sort de la plupart des 1 451 communes demeure incertain. L'on assistera, dans les prochains jours, à des luttes intestines dans les coulisses, pour former des coalitions en vue de s'adjuger la présidence de la majorité des municipalités, sur le territoire national. À la lumière des premières estimations, il ressort que de rudes tractations attendent les partis et les indépendants. Les élections des présidents d' APC et même d'APW dépendra des tractations. Cela donnera du fil à retordre à plusieurs élus, à travers tout le pays, d'autant plus que chaque parti tentera de consolider sa position. Ces estimations donnent un aperçu de la couleur politique dominant les assemblées locales. Le Front des forces socialistes (FFS) a réussi à obtenir la majorité des sièges dans trois communes, à Alger: commune Oued Koriche, Bologhine et Hammamet et une majorité relative à Birkhadem et Bir Mourad Raïs. Le parti a également obtenu la majorité absolue dans 4 APC à Bouira, 3 APC à Boumerdès et a eu des sièges à Bordj Ménaïel et le chef-lieu de wilaya ainsi qu'à Timimoun. Le même parti a eu la majorité absolue dans 18 communes à Tizi Ouzou, tandis qu'il aura une chance d'obtenir la présidence des huit autres communes, par le biais de coalitions. À Béjaïa, le vieux parti de l'opposition a obtenu une majorité relative dans 22 communes et la majorité absolue des sièges, dans une dizaine de communes.

Le MSP essuie un échec dans sa tentative de rafler la mise, à l'issue des élections locales.

Le vice-président du comité électoral du MSP, Abdelali Hassani Chérif, a estimé que sa formation n'a obtenu la majorité absolue des sièges qu'au niveau de 25 communes sur environ une centaine, où il a gagné des sièges. Il a souligné, à cet effet, que «les coalitions locales domineront les investitures des nouveaux P/APC et P/APW, les listes ayant obtenu la majorité absolue étant rares». Par ailleurs les communes de la capitale ont été raflées par le Front El Moustakbel et les indépendants. Le porte- parole du RND, Safi Arabi, a, affirmé, pour sa part, que selon des résultats partiels des élections locales, pour le renouvellement des APC, son parti est arrivé en «première position» dans une vingtaine de wilayas. Il a également soutenu que dans la plupart des communes, le RND n'a réussi à obtenir que «la majorité relative», soit 35% des sièges.

Le mouvement El Bina a annoncé sa disponibilité à concocter des alliances avec des partis et des indépendants, en prévision de l'installation des APC et des APW. Le temps d'obtenir la remontée des procès-verbaux des élections de toutes les communes et des wilayas, le président de l' Anie, Mohamed Charfi, animera une conférence de presse au plus tard demain, selon le chargé de communication de cette Autorité. Le taux de participation a été de 35,97% pour les élections communales (APC) et de 34,39 pour les APW. Par ailleurs, le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, prévu en décembre prochain, est un atout qui sera également brandi par les partis et les candidats, dans le sillage des tractations déjà lancées. La majorité relative sera également une carte qui sera mise en avant par les candidats dans la foulée des négociations, dans le but de former des coalitions locales.