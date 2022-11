La lutte contre les produits alimentaires se poursuit. Dans ce front de bataille, les saisies se font de plus en plus en grandes quantités. La dernière en date remonte à cette fin de semaine lorsque les éléments de brigade de la sécurité routière d'Oued Tlélat ont saisi une quantité de 7 quintaux de viande de volaille et de boyaux totalement impropres à la consommation. Cette saisie, selon le capitaine Achouri Fouad de la compagnie de sécurité routière, a été «opérée au niveau du barrage de contrôle dressé dans le chemin de wilaya N° 35 liant la commune de Oued Tlélat à El Braya. Affairés à réguler la circulation, les gendarmes en faction ont immobilisé un camion frigorifique transportant ladite viande destinée à la distribution dans les boucheries et les rôtisseries de la ville d'Oran. Passés au contrôle, les gendarmes ont été abasourdis en se rendant compte que la viande dégageait une forte odeur nauséabonde. Les services vétérinaires ont, à leur tour, confirmé que «la chair en question constitue un danger à la santé publique étant donné qu'elle est avariée», en plus du non-respect des conditions de la conservation et d'hygiène. Outre cette saisie, ils ont également relevé que «le transporteur en question exerçait une activité sensible sans aucune autorisation ni registre du commerce».