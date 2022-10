La valeur marchande de la production agricole, toutes variétés confondues, réalisée dans la wilaya de Médéa, au titre de la saison agricole 2022, s'élève à plus de 60 milliards de DA, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Cette performance résulte des efforts consentis par l'État en faveur du secteur agricole et la forte mobilisation des agriculteurs pour garantir la «sécurité alimentaire» du pays, notamment dans certaines filières stratégiques comme la céréaliculture, a indiqué le directeur des services agricoles, Kaddour Aïd, en marge du mini-salon agricole, organisé dans la commune de Tizi-Mahdi, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole. S'agissant de la filière céréaliculture, la production engrangée, cette année, a atteint un million de quintaux, soit une hausse de plus de 200 mille quintaux, par rapport, à l'année précédente, a fait savoir ce responsable.Il a également été enregistré, durant la même saison agricole, la production de 2,3 millions de quintaux de fourrage, 1,1 million de quintaux de légumes, 413 mille quintaux de pomme de terre et 55 mille quintaux de différentes variétés de fruits, selon les informations fournis par le directeur.