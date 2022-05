Si l'État met en place les moyens nécessaires, la société civile apporte sa touche particulière en cautionnant d'abord cette démarche puis en la consolidant sur tous les plans, pour que cette rencontre sportive internationale réussisse et puisse redonner la meilleure image de l'Algérie de manière générale et de la ville d'Oran en particulier, celle-ci a toujours été le carrefour des grandes rencontres, culturelles et sportives.

Chez ces Oranaises et ces Oranais et des milliers d'Algériens, le consensus est commun, la rencontre est à passer dans de meilleures conditions. À moins de 40 jours, Oran vit au rythme d'un branle-bas de combat. Toutes les institutions et organisations, gouvernementales et non gouvernementales, se sont mises de la partie. Le dernier événement en date remonte au début de la semaine en cours.

Le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022 (COJM) vient de mettre en place un comité de coordination avec la société civile, celui-ci est chargé d'assurer «une participation effective» de la société civile d'Oran à cette manifestation sportive méditerranéenne, a indiqué la présidente du comité, Yakout Amel Aïssani.

L'enjeu est d'autant plus capital que le comité de coordination accorde une importance particulière aux objectifs des hautes autorités du pays qui mettent les bouchées doubles pour la réussite de cette rencontre sportive internationale et insiste sur l'implication de la société civile de «manière effective» dans cette manifestation sportive qui relève du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022», a indiqué Aïssani, qui est également vice-présidente de l'Observatoire national de la société civile.

Ce comité est composé du wali d'Oran, des délégués représentant l'Observatoire national de la société civile, des directions de la culture, de la jeunesse et des sports, du tourisme et de l'artisanat, ainsi que les associations culturelles, touristiques et sportives. Ce comité est d'autant plus élargi et ouvert à toutes les franges de la société qu'il englobe et assurera l'encadrement de pas moins de 500 associations.

Le ton n'est plus au relâchement ni à un quelconque faux bond, mise-t-on localement. «Ces associations sont prêtes à participer activement aux festivités des Jeux méditerranéens», a fait savoir la même source, Yakout Aïssani signalant qu'«un programme très riche a été tracé à cet effet». Il comprend des activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques, à l'instar des sorties touristiques au large des côtes de même que des représentations artistiques, sportives et autres, a-t-elle expliqué.

La 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, se tiendra du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Simultanément, l'Algérie s'apprête pompeusement à célébrer en grande pompe la Fête nationale de la jeunesse, mais surtout le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.