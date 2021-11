Cinq membres d'une même famille habitant dans la commune de Kaïs (Khenchela) sont morts asphyxiés par le monoxyde de carbone provenant d'un chauffage. L'unité secondaire de la Protection civile de Kaïs a reçu, aujourd'hui, un appel téléphonique aux environs de 15h30, faisant état de l'asphyxie de plusieurs membres d'une même famille par le monoxyde de carbone, a révélé le responsable de cette cellule, le capitaine, Adel Messaâdia, précisant que les éléments de cette unité se sont aussitôt déplacés sur les lieux accompagnés du procureur de la République près le tribunal de Kaïs, où ils ont enregistré le décès de cinq personnes. Il s'agit du père (51 ans), de la mère (41 ans), de deux garçons âgés de 9 et 15 ans et d'une jeune fille de 18 ans, a précisé la même source. Les corps sans vie des victimes ont été transférés vers la morgue de l'établissement public hospitalier, Hihi Abdelmadjid, de Kaïs. A noter que les services de sécurité, territorialement compétents, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.