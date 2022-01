Casser vaille que vaille le monopole. Pas moins de 400 tonnes de pomme de terre seront injectées, ces jours-ci, dans l'ensemble des marchés de détail d'Oran. Le kilogramme du tubercule sera cédé entre 40 et 50 DA. Un prix compétitif, après avoir atteint, récemment, les 120 DA. Et même plus. En attendant, ce tubercule est cédé au tarif allant entre 70 et 80 DA, selon le calibre. Cette politique, avalisée par les responsables du marché de gros d'El Karma, rentre dans le cadre de la lutte contre le phénomène du monopole et vise les velléités anticommerciales, notamment la spéculation. Présentement, le prix de la pomme de terre est tout juste à la portée des classes moyennes. Cependant, une lueur d'espoir se profile, enfin, à l'horizon, au grand bonheur des milliers de familles. La pomme de terre arrive, en grandes quantités, sur le marché. C'est ce qu'a annoncé la direction des services agricoles de la wilaya de Mascara, indiquant qu' une production, hors saison, d'une quantité de 1,5 million de tonnes de pomme de terre La récolte est lancée au niveau des grandes fermes de Ghris et de Matemor. Elle s'étalera jusqu'à la fin du mois en cours. Localement, l'on mise sur la production moyenne de 2000 quintaux dans chaque commune, soit un rendement de 240 quintaux à l'hectare. Les professionnels du secteur estiment que cette moyenne est acceptable pour la pomme de terre hors saison, dont le rendement est moins important que celui de la pomme de terre de saison, en plus du déstockage de 10000 quintaux de pomme de terre. Les services agricoles misent, en revanche, sur la plantation de 6200 hectares de semences de pomme de terre hors saison. Tout récemment, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a lancé l'opération de vente de la pomme de terre déstockée, dans le cadre du système de régulation des produits agricoles à large consommation directement au consommateur à 50 DA/kg à travers plus de 120 points de vente au niveau national. Les points de vente créés au niveau des entreprises économiques et relevant de Giplait, Agrolog, Onilev, seront approvisionnés avec des quantités supplémentaires de pomme de terre déstockée à un prix codifié, rappelant que l'opération de récolte de la pomme de terre a débuté au niveau des wilayas de Mostaganem, Mascara, Djelfa, Laghouat et El Oued. Pour faciliter l'accès à ces points de vente, le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des citoyens la plate-forme numérique elfirma.dz accessible depuis le portail électronique du ministère. L'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev) a procédé récemment au déstockage d'importantes quantités supplémentaires de pomme de terre à travers 11 wilayas du pays en vue de réguler le marché et stabiliser les prix. Les wilayas concernées sont Guelma, Souk Ahras, El Tarf, Skikda, Constantine, Jijel, Annaba, Relizane, Sidi Bel Abbès, Oran et Alger. Cette opération rentre dans le cadre de l'activation du système de régulation des produits agricoles de large consommation. Le déstockage de ces quantités supplémentaires de pomme de terre est réalisé à partir des stocks de quatre opérateurs en coordination avec l'Onilev, les directions des services agricoles et les directions du commerce au niveau des wilayas, a souligné le ministère.