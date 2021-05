La campagne électorale pour les législatives anticipées du 12 juin prochain a été officiellement lancée jeudi dernier. Après le rejet de cinq listes pour divers motifs, par la commission des candidatures et avalisées par l'Autorité nationale indépendante Anie, ils seront donc 380 candidats à se disputer les sept sièges de la wilaya au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Signalons aussi que pas moins de 53 candidatures ont été refusées et les concernés remplacés par des suppléants. Concernant la campagne beaucoup préfèrent poster leurs listes sur les réseaux sociaux pour éviter les panneaux déposés en divers endroits pour la circonstance. Comme pour les échéances antérieures, les candidats subissent souvent le mécontentement populaire lequel mécontentement se manifeste par des graffitis et la dégradation des panneaux d'affichage installés par la commune. Précisons que dans certaines communes ces espaces ne sont toujours pas opérationnels. Au regard de ce lancement, il ressort que certains candidats confondent une campagne électorale où sont expliqués les programmes vulgarisés, les projections à venir et l'ambiance festive d'une rencontre de football. Bouira, faut-il le rappeler, connaîtra peut-être un rejet des élections et une très forte abstention pour sa partie Est, ce qui amène les candidats à concentrer leurs déplacements vers les communes situées à l'Ouest et au Sud de la wilaya.

Pour preuve, le premier meeting sera animé par M.Abdallah Haddad pour le parti Front de la solidarité nationale, au niveau de la place publique du village de Djebahia, 30 km à l'ouest de Bouira. Pour revenir aux chances de chaque candidat et comme nous l'avons déjà rapporté, le mode électoral nominatif profite aux vieux partis surtout que les bulletins ne portant aucun choix sont comptabilisés pour l'ensemble des candidats de la liste qui bénéficient ainsi, chacun, d'un suffrage. Comme il a été mentionné, le vote est nominatif. L'électeur doit cocher le nom de son choix et non, comme par le passé, choisir une liste. Au regard du nombre du bulletins, 38, et au niveau intellectuel souvent très faible d'une grande majorité des votants, les personnes âgées surtout, il sera difficile de discerner entre les candidats. Cette situation, selon les plus initiés, profitera aux partis traditionnels, le FLN et le RND qui disposent d'une base militante, surtout que l'électeur qui introduit une liste sans cocher un quelconque choix est admis et comptabilisé pour la totalité des noms figurant sur cette liste. L'autre facteur qui va avantager les partis au pouvoir demeure l'abstention. La faiblesse de la participation réduira considérablement le nombre de voix utiles à l'acquisition d'un siège. Le nombre excessif de listes fera que les suffrages seront éparpillés et divisés entre les candidats alors que les électeurs des deux partis iront pour leurs postulants.