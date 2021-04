Un nouvel arrivage de vaccin anti- Covid-19 vient d'être réceptionné par l'Algérie. Il s'agit d'un premier lot de 364.800 doses du vaccin AstraZeneca, qui est arrivé, hier, matin à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Cet arrivage fait partie également d'autres lots qui suivront dans les prochains jours, note-t-on du côté de l'institut Pasteur. «Ce nouvel arrivage devra permettre l'accroissement de la campagne de vaccination anti-coronavirus lancée par les autorités algériennes», notera Fawzi Derrar directeur de l'institut Pasteur d'Algérie. Rappelons seulement que l'opération d'acquisition des vaccins a connu un certain ralentissement dans sa cadence, du fait des lenteurs observées chez le principal fournisseur de l'Algérie, notamment le mécanisme Covax. Il y a lieu de signaler, à ce sujet, le coup de gueule du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid qui répondait, jeudi, aux questions orales des sénateurs au sujet du ralentissement de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Benbouzid n'avait pas mâché ses mots pour désigner les parties responsables de ce retard, qui avait pris des relents politiques, selon ses déclarations. Il avait même lancé un appel solennel «aux autorités officielles et à la diplomatie algérienne», afin de désamorcer ce blocage, en vue «d'acquérir les quantités indispensables à la reprise de la vaccination des population concernées», devait-t-il préciser. Notons, par ailleurs, que cette nouvelle opération d'acquisition de doses de vaccin anti-Covid-19 «est le fruit de la coopération entre l'Algérie et les organisations internationales concernées, dont l'OMS, en vue de la lutte contre l'épidémie», note-t-on du côté du ministère des Affaires étrangères. Cette opération intervient également dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement algérien dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus. Il y a lieu de rappeler que le ministre a fait état de la vaccination de 57,5% des citoyens inscrits sur la plate-forme pour l'organisation et la gestion de la campagne de vaccination, l'objectif du ministère de la Santé et du gouvernement étant d'aboutir à la vaccination de plus de 70% de la population algérienne. Rappelons également que l'Algérie a également réceptionné deux lots distincts, notamment les 29 janvier et 11 mars écoulés. Benbouzid a rappelé, devant les sénateurs, que plus de 200.000 doses ont été distribuées aux différents centres de vaccination.