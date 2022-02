Très grosse prise en cette fin de mois de février. Les éléments de la Brigade mobile de la douane multidisciplinaire de Mascara, rattachée à la direction régionale des douanes d'Oran, viennent de saisir plus de 35000 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg et 7 kg de kif traité, soigneusement dissimulés dans une voiture. La même opération a été sanctionnée par la saisie de trois voitures utilitaires et l'arrestation de cinq individus. «Cette opération rentre dans le cadre de la préservation de la sécurité du pays et du citoyen», a indiqué le communiqué de la direction régionale des douanes. Début de la semaine derniére, les services de la Gendarmerie nationale d'Oran ont saisi 4.000 comprimés psychotropes dans la commune de Hassi Bounif à l'est de la wilaya d'Oran, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité. L'opération a eu lieu sur la base d'informations parvenues à la brigade de gendarmerie de Hassi Bounif faisant état de la présence d'un individu en possession d'une quantité de comprimés psychotropes dans un quartier de cette collectivité locale, a-t-on indiqué. Après accomplissement de toutes les procédures juridiques, une descente a été effectuée au domicile du mis en cause avec la découverte de 4.000 comprimés psychotropes. L'enquête est toujours en cours par la brigade de gendarmerie de Hassi Bounif, selon la même source. au début du mois en cours, les éléments de la brigade mobile des services de l'inspection des douanes d'Oran-extérieur, en coordination avec les éléments de l'ANP, ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans la contrebande et le trafic de comprimés de psychotropes composé de six individus et saisi près de 12.000 capsules de ces comprimés, a affirmé l'inspection des services des douanes d'Oran. La même source a indiqué qu'«un véhicule a été intercepté au niveau d'un barrage de sécurité sur la RN11 reliant Oran et Mostaganem, dans lequel se trouvaient deux individus en possession d'une quantité de comprimés psychotropes». Les investigations lancées par les services de sécurité se sont soldées par l'arrestation des autres membres du réseau et la saisie de 11.975 capsules de comprimés de psychotropes, après la perquisition des domiciles des individus arrêtés, ajoute la même source, notant que l'enquête se poursuit. Lors de la même opération, une somme importante d'argent a été saisie, ainsi que trois véhicules, utilisés par les membres du réseau dans le transport et le trafic des psychotropes, indique la même source. Dressant son bilan annuel, la sûreté de wilaya d'Oran fait état d'importantes saisies de drogues opérées l'année derniére. Celles-ci sont de l'ordre de 14 quintaux, 66 kg et 73 g de kif traité, 130.538 comprimés psychotropes et plus de 15 kg de cocaïne. Durant la même année, 1.508 affaires dont neuf liées à des réseaux de trafic international de kif traité et de produits psychotropes.