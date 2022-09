Le président de l'APN, Brahim Boughali, a fait état, avant-hier à Alger, de plus de 300 demandes d'intervention sur le contenu de la Déclaration de politique générale du gouvernement qui sera présentée aux députés, lundi en séance plénière, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. «La Déclaration de politique générale a été déposée la semaine dernière auprès de l'Assemblée. Nous avons accordé assez de temps aux groupes parlementaires pour assurer une bonne préparation», a-t-il déclaré en marge du lancement du Réseau parlementaire sur le climat et l'environnement. Les groupes parlementaires «sont à pied d'oeuvre pour préparer plus de 300 interventions prévues le 3 octobre prochain», a-t-il précisé, soulignant que «l'objectif consiste à ce que les interventions des députés soient «à la hauteur». À travers cinq grands chapitres, la Déclaration de politique générale du gouvernement dresse le bilan des activités et travaux accomplis par les différents départements ministériels durant la période allant de septembre 2021 à août 2022. Sur le plan social, la Déclaration de politique générale du gouvernement rappelle la révision de la grille indiciaire des salaires dont l'impact financier annuel s'élève à 300 milliards de DA, le réaménagement du barème de l'impôt sur le revenu global (IRG), l'exemption de la TVA des billets de transport aérien des voyageurs en provenance ou à destination du Grand Sud, et l'institution de l'allocation chômage dont ont bénéficié 1.897.228 personnes, ce qui a induit une incidence financière de 108 milliards de DA. Le document fait état également de la poursuite de l'opération d'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) qui a touché à août 2022 plus de 75% des personnes concernées, et la revalorisation et l'unification de la rémunération mensuelle versée au profit des bénéficiaires de ce dispositif qui est passée à 13.000 DA. Le gouvernement révèle, en outre, que la politique de soutien des prix des produits alimentaires de large consommation a coûté au Trésor 613 milliards de DA en 2022 contre 318 milliards de DA en 2021, soit une hausse de 93%. Au volet de la diversification de financement des projets d'investissement, les pouvoirs publics ont mis en avant le partenariat public-privé(PPP).Dans cette optique, «un avant-projet de loi relative à la mise en oeuvre du (PPP) a été élaboré par le gouvernement en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 18-15 du 02 septembre 2018, relative aux lois de finances», souligne le document. Au chapitre de l'investissement, les textes d'application de la nouvelle loi relative à l'investissement, adoptée récemment par les deux chambres du Parlement, ont été publiés au Journal officiel.(n° 60), daté du 18 septembre 2022.