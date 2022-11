Un nouveau programme de pas moins de 225 000 logements tous programmes confondus vient d’être enregistré au titre du PLF 2023. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Habitat de Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi. Ce quota important comprend 30 000 logements promotionnel aidés (LPA) , 20 000 unités de type logement public locatif (LPL), 15 000 logements Aadl, 60 000 aides dans le cadre des lotissements sociaux dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud (première tranche), et de 100 000 aides aux logements ruraux (première tranche.) . à cela s’ajoute un programme complémentaire accordé par le chef de l’Etat, comprenant 140 000 aides, dont 100 000 réservées aux logements ruraux, et de 40 000 aides à l’auto construction », a détaillé le premier responsable du secteur.