À Constantine, 20 320 élèves sont attendus à cet examen de passage du moyen au cycle secondaire. Pour la circonstance, la direction de l'éducation de la wilaya a mobilisé 5 280 encadreurs. Quant aux corrections des copies, elles se dérouleront au niveau de deux centres, à savoir le lycée Khaznadar et l'établissement scolaire Chihani Bachir. On prévoit également 66 observateurs et 66 psychologues. Tout est fin prêt pour les examens aussi bien du BEM que du baccalauréat, comme annoncé lors de la visite, la semaine passée, du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. Toutes les conditions, avait-il annoncé sont réunies. Les centres concernés par les épreuves sont déjà sécurisés avec la présence de la police autour des infrastructures. Dans le détail, sur le calendrier de l'épreuve de l'enseignement moyen, les collégiens débuteront chaque jour à 8 h 30. Et finiront à 17 h 00 le premier jour et à 16 h 00 les deux jours restants. En ce qui concerne les matières, les candidats au BEM doivent passer le premier jour, la langue arabe, les sciences physiques, les sciences technologiques, les science islamiques et l'éducation civique. Le second jour est réservé aux mathématiques, la langue anglaise, et l'histoire-géographie. Tandis que le dernier jour est réservé à la langue française, les sciences de la nature et de la vie, et la langue amazighe.