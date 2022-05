La fin des billets chers? Le prix du transport aérien en Algérie devrait connaître dans les prochains jours une baisse significative. Cela à la suite du programme complémentaire pour le transport aérien et maritime de voyageurs décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, le ministère des Transports a rendu public, jeudi dernier, ce tant attendu planning. 155 vols, par semaine, ont été ajoutés. De nouvelles dessertes ont été ouvertes alors que d'autres ont été renforcées. Mieux encore, Tassili Airlines a mémé été autorisée à reprendre ses vols vers l'étranger. C'est le cas, notamment, de la ligne la plus «rentable» à savoir Alger- Paris. «24 vols par semaine ont été ajoutés pour atteindre 52 vols par semaine, dont trois vols au profit de Tassili Airlines», souligne la même source. 12 vols supplémentaires ont été ajoutés pour Paris -Oran, ce qui porte un total de 19 vols par semaine. Il faut aussi signaler la réouverture des lignes qui relient la capitale française à Bejaia, Tlemcen et Annaba. De même pour Marseille. Une dizaine de vols ont été ajoutés à cette destination à partir d'Alger, Oran et Constantine. La France qui abrite la plus grande communauté algérienne à l'étranger se taille logiquement la part du lion de ce nouveau planning. Ainsi, les autres grandes villes de l'Hexagone sont elles aussi desservies par une dizaine de nouveaux vols, à l'instar de Lyon, Toulouse, Lille, Nice alors que les vols vers Montpellier, Nantes, Strasbourg ont été autorisés pour la première fois après plus de deux ans de fermeture. Le Canada, un pays ou un grand nombre d'Algériens sont installés, connaît lui aussi une nette augmentation du nombre de vols. trois dessertes supplémentaires ont été ajoutées en direction de Montréal pour atteindre huit vols par semaine. Il s'agit donc d'un beau cadeau pour nos «émigrés» qui pourront ainsi revenir au «bled» après deux étés sans pouvoir profiter du beau soleil du pays. Toutefois, ce programme est aussi un beau cadeau pour les Algériens du pays. Ils pourront eux aussi retrouver les plaisirs du voyage. En plus de la France, les deux destinations les plus prisées par nos concitoyens ont également été renforcées par de nouveaux vols. Il s'agit de la Turquie et la Tunisie. 13 vols vont faire chaque semaine l'aller -retour entre Oran et Istanbul. La station balnéaire d' Antalya est elle aussi de nouveau desservie à partir d'Alger avec sept vols par semaine, au même titre que Alger-Istanbul. Tunis -Alger passe elle de quatre vols par semaine à sept alors que sept autres ont été ouverts à partir d' Oran. Les autres grandes capitales du monde ont aussi été renforcées par quelques vols par semaine, à l'image de Rome avec un vol supplémentaire par la compagnie Tassili Airlines pour atteindre cinq vols par semaine. De même pour les lignes fréquentées par les «businessman». Alger- Pékin est, enfin, réouverture à hauteur de deux vols par semaine. Alors que Dakar et Nouakchott ont eu droit à un vol de plus pour passer à deux vols par semaine. Le grand perdant de ce programme est l'Espagne. La péninsule Ibérique, qui n'a déjà pas bénéficié de vols supplémentaires dans le programme annoncé au mois de mars dernier, n'est même plus mentionnée dans le programme actuel. Les lignes reliant les deux pays ont-elles été supprimées? Cela pourrait être fort probable au vu de la crise diplomatique qui marque les relations entre les deux pays depuis plusieurs mois. Le ministère des Transports ne fait état que d'une seule traversée par semaine reliant le port d'Oran à Alicante. Cela alors que le pays voisin, le Portugal est de retour dans le programme avec deux vols par semaine à partir d' Oran. Il semblerait donc que les autorités algériennes aient «puni» le gouvernement espagnol le privant des touristes algériens qui font les beaux jours de leurs hôtels et autres commerces.