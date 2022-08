Pas moins de 13 librairies ont été agréées à Annaba par l’Office national des publications scolaires (Onps) pour assurer la distribution du manuel scolaire, en plus de l’Office lui-même. Parmi les points de vente retenus, plusieurs librairies du chef-lieu de la commune d’Annaba, El Bouni, Sidi Amar et la nouvelle-ville de Draâ Errich. L’élargissement du réseau de vente vient en appui aux établissements scolaires des trois cycles primaire, moyen et secondaire. Le but de cette opération est d’assurer une égalité des chances entre les apprenants à travers toute la wilaya d’Annaba. Pour ce faire, une convention a été signée entre l’Onps et les propriétaires de librairies, afin d’assurer la commercialisation des manuels scolaires au même prix fixé au niveau des établissements scolaires. Des prix, convient-il de le souligner, fixés par l’Office national des publications scolaires. Le manuel scolaire est cédé au prix affiché sur la couverture et désigné dans le contrat avec les différents vendeurs. Au-delà du fait de veiller à assurer le manuel scolaire pour l’ensemble des apprenants, l’augmentation du nombre des points de vente agréés par l’Onps vise à éliminer le phénomène du monopole et de spéculation sur les prix des manuels. Des comportements en voie de devenir une tradition étroitement liée à la rentrée scolaire. Ces espaces spécialisés dans la vente des articles scolaires vont permettre aux parents d’élèves d’acheter les manuels scolaires de leurs enfants en toute aisance. Rappelons que, la vente des manuels scolaires pour la rentrée scolaire 2021/2022 a tourné au cauchemar en raison de la bousculade, devant le siège de l’Onps et les quelques librairies autorisées à la vente du manuel scolaire.