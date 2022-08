La direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa a enregistré la réception de plus de 1200 dossiers, déposés à son niveau par les licenciés en langue anglaise ou interprétariat (de et vers l'anglais) postulants à l'enseignement au niveau du palier primaire de l'anglais à partir de la rentrée scolaire 2022/2023. C'est ce qu'a indiqué un communiqué diffusé dans le- quel il est précisé que l'opération de dépôt des dossiers n'est pas limitée dans le temps pour le moment. Les services de la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa s'attendent à plus d'engouement dans les prochains jours concernant le dépôt des dossiers de candidature pour postuler à un poste d'enseignant, en tant que contractuel, de langue anglaise dans le cycle primaire.

Selon une source de la direction de l'éducation, il sera procédé à un choix selon des critères qui seront arrêtés par le ministère de tutelle et qui seront communiqués prochainement, laissant entendre. que le lieu de résidence et l'ancienneté du diplôme seront décisifs dans le choix des nouvelles recrues, qui assureront le lancement de cette opération dès le mois de septembre prochain.

L'introduction de l'anglais dans le premier cycle ne constitue pas une concurrence pour l'enseignement de la langue de Molière ou de tamazight, a sous-entendu notre interlocuteur.

Par ailleurs, la priorité sera donnée aux détenteurs d'une licence en langue anglaise. Le recours aux détenteurs d'une licence en traduction sera une option pour les régions où il n'y aura pas de postulants diplômés en langue anglaise. Sur un autre volet, nous avons appris que certaines directions de l'éducation ont saisi les inspecteurs de l'administration des écoles du premier cycle pour faire le point concernant l'enseignement de l'anglais dans le primaire, en proposant les compléments. Il est attendu qu'un professeur d'anglais assure le complément du volume horaire dans un autre établissement dans la même commune, comme cela se faisait lors de l'introduction de la langue amazighe.