Le 27ème jour du mois sacré du Ramadhan «Leïlat El Kadr» l'association humanitaire le Lions Club Alger Icosium s'est mobilisée de nouveau pour célébrer ce jour, en donnant de leur temps et de leurs moyens au profit des plus démunis; Deux clubs d'Alger Lions et Rotary Alger Diamantse sont unis pour prendre en charge 11 enfants démunis pour les circoncire à la clinique Les Vergers, du docteur Mokrani à Birkhadem. Les deux clubs, Lions Club Alger Icosium et Rotary Alger Diamant, ont circoncis ces enfants et offert des tenues traditionnelles de circonstance, des jouets, des cadeaux, des bonbons, ainsi qu'une somme d'argent, comme le veut la tradition. L'association Lions Clubs Algerie organise, à travers le territoire national, des campagnes de dépistage des déficits visuels en milieu scolaire avec prise en charge totale des lunettes correctrices avec la contribution de l'association des ophtalmologistes algériens de lutte contre la cécité, Alcc, présidée par le professeur Djabour chef de service d'ophtalmologie du Centre hospitalo-universitaire Lamine Debaghine Alger. Diverses campagnes ont eu lieu à Birtouta, Seddouk, Djemaâ Saharidj, Mila, Guelma et prochainement Touggourt. Des milliers de prescriptions de lunettes correctrices ont été financées. L'association humanitaire Lions Clubs Algerie dont le but est « la vue d'abord», avec unique slogan «Servir»; elle contribue au bien-être social et physique des plus démunis, avec le concours d'éminents ophtalmologistes au sein de l'association dont le docteur Mokrani Mohamed, récemment honoré par ses pairs, lors du 11ème séminaire de l'Aalc des 24 et 25 mars 2022, qui s'est tenu à Ager.