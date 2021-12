Suite à la hausse du nombre de cas graves des malades atteints de la Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou et au lendemain de la réunion par visioconférence avec le ministre de la Santé, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a annoncé, hier, que plusieurs mesures visant à faire face à la 4ème vague de coronavirus sont en train d'être concrétisées. Parmi les mesures en question, la plus importante est la mise à la disposition des malades de Covid-19 de la wilaya de Tizi Ouzou de pas moins de 1 700 lits supplémentaires, a indiqué, hier, le directeur de la santé de Tizi Ouzou. Parmi les autres décisions prises, on peut également évoquer le découpage des services de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou en quatre zones. La zone centre comprend le chef-lieu de wilaya avec notamment le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed, la zone sud-ouest comprenant les régions de Boghni, Draâ El Mizan et Ouadhias, la zone côtière avec Tigzirt et Azeffoun, ainsi que la zone sud-est pour Azazga et ses environs. Les nouveaux lits, qui seront mobilisés dès à présent, se trouvent aussi bien au Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed et au sanatorium de Belloua que dans les différents EPH sis aux les chefs-lieux de daïras. Et comme cela avait été le cas, lors du pic de la troisième vague durant les mois de juin et août derniers, d'autres services et des hôpitaux spécialisés seront aussi affectés à la pandémie de Covid-19 en cas de flambée, nécessitant une telle option, a-t-on appris. Il y a lieu de rappeler, dans le même sillage, que tous les hôpitaux de la wilaya sont actuellement en situation de saturation, avec la prise en charge de plus 400 patients de la Covid-19. La situation, pour l'instant, est loin d'être non maîtrisée mais rien ne garantit que si cette flambée du nombre de cas graves n'est pas freinée dans les meilleurs délais, les mêmes établissements hospitaliers ne seraient pas débordés sous peu. Une grande partie des citoyennes et des citoyens qui ont contracté le coronavirus ces derniers jours, sont confinés chez eux, quand les cas en question sont jugés loin d'être inquiétants, par les médecins consultés.

Mais ce qui est alarmant, c'est le fait que le nombre de personnes qui décèdent après avoir été contaminées est de nouveau à la hausse. Hier, la daïra de Maâtkas a été endeuillée par le décès d'un homme de 40 ans qui a contracté le coronavirus il y a quelques jours. Ce dernier s'est battu contre le maudit virus pendant plusieurs jours avant de rendre l'âme. Il y a quelques jours, c'est un couple habitant au chef-lieu de la wilaya qui est décédé, à 24 heures d'intervalle, pour les mêmes raisons. Deux quadragénaires sont morts également près de Tigzirt, emportés par la Covid-19. L'on nous signale de nombreux autres décès par Covid-19 dans les quatre coins de la wilaya. Certes, pour l'instant, nous sommes encore loin de la situation qui a prévalu durant les mois de juin et juillet derniers, mais au train où vont les choses, rien ne rassure quant à la direction que prendra l'évolution de la pandémie, dans les prochains jours.

Le fait que nous soyons à la veille de la reprise des cours du deuxième trimestre, après des vacances de 3 semaines, ne fait qu'attiser l'inquiétude des parents d'élèves et les appréhensions, dans la wilaya de Tizi Ouzou.