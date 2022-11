Le mouvement de résistance palestinien (Hamas) a estimé, mardi, que les projets de colonisation sionistes à El Qods sont «une agression visant à judaïser la ville sainte». Muhammad Hamada, porte-parole du mouvement, a déclaré dans un communiqué, que «la poursuite des projets d'expansion des colonies entre El Qods et les colonies environnantes (...), vise à judaïser la ville sainte, à l'isoler de son identité palestinienne et à en faciliter l'accès aux colons, dans une misérable tentative de falsification de l'histoire et d'imposition d'une nouvelle réalité». Il a souligné qu'«El Qods restera la capitale éternelle de la Palestine, les projets et les politiques agressives de l'occupation ne réussiront pas à liquider la présence palestinienne», soulignant que les Palestiniens «s'opposeront aux plans de colonisation. «Le droit international considère la Cisjordanie et El Qods comme des territoires occupés et toute construction de colonies y est illégale.