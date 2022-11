Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland va annoncer la nomination d'un procureur indépendant pour superviser les enquêtes concernant Donald Trump, trois jours après sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. Selon le Wall Street Journal et CNN, il annoncera à cette occasion la nomination d'un procureur spécial chargé de diriger les investigations contre l'ex-président républicain. Le milliardaire est actuellement visé par deux enquêtes distinctes de la justice fédérale. La première porte sur l'assaut mené par ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021 au moment de la certification de la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2020. Cette enquête tentaculaire a entraîné l'inculpation de près de 900 personnes ayant directement participé aux violences. Mais les procureurs n'ont jamais exclu de s'intéresser à d'autres acteurs. «Chaque personne qui est pénalement responsable des efforts pour annuler l'élection devra répondre de ses actes», a déclaré Merrick Garland à plusieurs reprises. La seconde enquête porte sur les archives de la Maison-Blanche. En quittant la Présidence, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. En janvier, il a rendu 15 cartons.

Après examen, la police fédérale a estimé qu'il en conservait probablement d'autres dans sa luxueuse résidence Mar-a-Lago, en Floride. Des agents du FBI y ont mené le 8 août une perquisition spectaculaire sur la base d'un mandat pour «rétention de documents classifiés» et «entrave à une enquête fédérale», et ont saisi une trentaine d'autres boîtes.

Ces investigations visant Donald Trump «ne va pas enquêter de façon impartiale», a accusé ce dernier vendredi. «Ce terrible abus de pouvoir est le dernier en date dans une longue série de chasses aux sorcières qui ont débuté il y a longtemps», a poursuivi l'ancien président lors d'une allocution dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. «Je subis ces enquêtes, cette comédie et ces arnaques depuis le jour où je suis descendu de l'escalator de la Trump Tower», a fustigé M. Trump, vêtu d'un smoking noir. «Nous ne pouvons pas laisser ces abus atroces perdurer», a-t-il ajouté.