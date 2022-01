L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura est arrivé, samedi, à Smara où il a été accueilli par le représentant du front Polisario auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU) et coordinateur avec la MINURSO, M. Sidi Mohamed Amar. Accompagné d'une délégation onusienne, Staffan de Mistura s'est rendu dans les camps des réfugiés sahraouis à Smara, deuxième halte de sa première tournée dans la région depuis sa nomination au mois de novembre dernier. L'envoyé personnel onusien a rencontré, durant deux jours, les dirigeants sahraouis et écouté leurs avis sur la question de la reprise des négociations avec le Maroc en tant que parties au conflit, et les moyens d'une relance constructive du processus politique au Sahara occidental, après le retour à la guerre.

M. Staffan de Mistura a entamé, jeudi, sa visite dans la région depuis Rabat. L'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, poursuivait, hier, sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis dans le cadre de sa première tournée dans la région depuis sa nomination en novembre 2021. Au deuxième jour de sa visite, Staffan de Mistura a fait plusieurs haltes dans la wilaya de Boujdour, où il a visité l'école du Chahid «Khalil Sid M'hamed», le Musée national de la résistance, le Centre des documents numériques, le Croissant-Rouge sahraoui et la Commission sahraouie des droits de l'homme.

L'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental a aussi rencontré samedi soir, le responsable de l'Organisation politique du Front Polisario, Khatri Addouh à Dar Diafa à Chahid El Hafedh. La rencontre à laquelle ont pris part, le chef d'état-major de l'armée sahraouie, Mohamed El Ouali Akik, le représentant du Front Polisario aux Nations unies et Coordonnateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar, le conseiller à la présidence sahraouie, Abdati Abrika, ainsi que la ministre de la Coopération, Fatma el Mahdi, a été l'occasion d'écouter de Mistura, d'une part, et elle a permis à la direction sahraouie d'exposer les différents dossiers liés au conflit au Sahara occidental, d'autre part.

L'envoyé onusien devait également rencontrer, en fin d'après-midi, le ministre sahraoui de l'Intérieur, des Affaires des territoires occupés et des communautés, Mustapha Sidi El-Bachir, et le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama. Staffan de Mistura a achevé sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis, hier soir, par des entretiens officiels avec le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Les responsables sahraouis rencontrés, samedi, par l'envoyé onusien pour le Sahara occidental ont réaffirmé leur attachement à «l'indépendance nationale totale». À la veille de la visite de Staffan de Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis, le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordonnateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a insisté sur la revendication de l'indépendance nationale totale, soulignant que «les Sahraouis acceptent le référendum comme solution médiane entre leur revendication légitime à travers leur lutte pour asseoir la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République sahraouie, d'une part, et la proposition marocaine illégitime d'annexion des territoires sahraouis, d'autre part».

Après sa rencontre avec les deux parties, à savoir le Front Polisario qui est l'unique représentant légitime du peuple sahraoui, et le Maroc, de Mistura va se rendre en Algérie et en Mauritanie, en leur qualité de pays voisins et observateurs, conformément au Plan de règlement entre l'ONU et l'Organisation de l'unité africaine (Union africaine actuellement) et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.