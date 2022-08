Le bombardement criminel qui a ciblé la ville de Ghaza remet la question de la cause palestinienne au centre des débats. Cette énième attaque renseigne sur le caractère criminel d'Israël, qui bénéficie du soutien clair et sans ambages de la part de l'Occident et de ses sous-fifres du Moyen-Orient.

L'Etat sioniste ne pourra jamais recourir à une solution pour mettre terme au statu quo, qui dure depuis 1948. Il est conçu sur la base d'une idée expansionniste soutenue pat l'Occident dont le crime reste toujours vivace, lors des deux guerres mondiales.

Ceux qui ont cru aux solutions de paix, en s'intéressant à la résistance palestinienne à travers son Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour la faire taire et essayer de la convaincre d'opter pour des issues de négociation sans contrepartie, viennent de comprendre encore une fois, qu'Israël ne recule pas dans sa stratégie basée sur le terrorisme d'Etat et l'occupation des plus cruelles, en Palestine.

De nombreuses entités politiques et nombre d'Etats ont «cru» à l'idée de normalisation avec l'entité sioniste, dans le but de trouver une solution «durable» à la question palestinienne. Cette démarche a prouvé son échec cuisant. Une occupation coloniale ne reconnaît aucunement les mesures politiques pacifiques; la spoliation est d'essence violente et inhumaine.

Seule la résistance est à même de remettre les pendules à l'heure; les négociations n'auront de sens que si le rapport des forces est rééquilibré, pour pouvoir consolider les chances d'une démarche, qui finira par la reconnaissance de l'Etat palestinien, libre et indépendant.

Le contexte palestinien doit sortir de la situation de division qui frappe de plein fouet les rangs des factions palestiniennes. Le temps est à la réconciliation inter-palestinienne autour des objectifs en rapport avec la cause de la libération.

Il est urgent d'apporter de l'aide à l'OLP par les pays arabes et les nations libres de ce monde afin de relancer la résistance seul moyen susceptible de renverser la donne, au niveau international.

Le monde d'aujourd'hui ne croit pas aux solutions dont les tenants et les aboutissants reposent sur des accords sans détours si ce n'est une fuite en avant. La résistance est le seul choix idoine pour les Palestiniens et leur organisation pour pouvoir faire entendre leur voix et leur cause.

Les Palestiniens sont obligés de réunir les conditions d'une réconciliation entre les factions en conflit. Il y va de la continuité de la lutte pour la libération des terres palestiniennes, spoliées par l'entité sioniste.

Les Palestiniens doivent revenir à l'expérience de l'Intifadha et de la résistance armée comme seuls outils à même de permettre aux factions palestiniennes de sortir de leurs divisions et leurs éparpillements. L'entité sioniste profite de ces divisions afin d'imposer sa barbarie et ses crimes abominables, en Palestine.

L'unité des rangs fera que l'enjeu changera d'une manière qualitative quant au statu quo imposé par l'Etat sioniste et terroriste, en Palestine.