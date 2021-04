Quatre militaires nigériens ont été tués et trois autres blessés, samedi, dans une attaque du groupe terroriste «Boko Haram» à Diffa dans le sud-est du Niger, ont rapporté dimanche des médias citant une source militaire. «Samedi 3 avril 2021 aux environs de 9h (heures locale), la position militaire nigérienne du PK50 (40km à l’est de Diffa) a été attaquée par des éléments Boko Haram lourdement armés à bord de plusieurs véhicules», a indiqué un communiqué de la Force multinationale mixte (FMM) basé à Diffa. «D’intenses combats ont été menés et l’ennemi a été contraint à se retirer vers le sud (...)», a ajouté la même source, précisant que «des frappes aériennes ont permis de neutraliser plusieurs combattants et détruire deux véhicules ennemis». Le communiqué a déploré la mort de quatre militaires nigériens et trois blessés. La région nigérienne de Diffa est confrontée, depuis 2015, à des attaques récurrentes de «Boko Haram» qui ciblent aussi bien des objectifs militaires que les populations civiles. Face à l’ampleur des attaques, toute la région de Diffa est placée sous l’état d’urgence.