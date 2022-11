Quatre militaires burkinabè ont été tués et deux autres blessés, vendredi, dans l’explosion d’une mine artisanale au passage d’un convoi de ravitaillement lors d’une mission d’escorte entre les localités de Alga et de Boulounga, dans la province du Bam, dans le centre-nord du Burkina Faso, a indiqué une source militaire. Une source sécuritaire a confirmé cette attaque, précisant qu’elle s’est produite précisément dans la localité de Woussé, et que le convoi avait déjà été victime de tirs d’homme armés non identifiés la veille dans la localité de Gaskindé (Sahel). Dans la soirée du jeudi 24 novembre, des individus armés non identifiés ont attaqué aussi les locaux de la mairie et le poste de gendarmerie de la localité de Ouo, dans la province de la Comoé, à la frontière avec la Côte d’Ivoire, et ont emporté une ambulance.