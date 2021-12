L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que 969 migrants clandestins avaient été secourus au large des côtes libyennes et renvoyés en Libye au cours de la semaine écoulée. «Au cours de la période du 19 au 25 décembre, 969 migrants ont été secourus ou interceptés en mer et ramenés en Libye», a rapporté l'OIM. Au total 32.425 migrants clandestins ont été secourus jusqu'à présent en 2021, tandis que 573 autres sont décédés et 933 ont été portés disparus au large des côtes libyennes sur la route du centre de la Méditerranée, selon cette organisation. La Libye est en proie à l'insécurité et au chaos depuis la chute du dirigeant défunt Maammar El Gueddhafi en 2011, ce qui fait de ce pays d'Afrique du Nord un point de départ privilégié pour les migrants clandestins souhaitant traverser la mer Méditerranée pour gagner les rivages européens.