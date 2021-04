Le ministère sud-africain de la Défense et des vétérans a déclaré samedi que plus de 50 ressortissants sud-africains sont toujours portés disparus après l'attaque terroriste survenue au Mozambique la semaine dernière. «L'Afrique du Sud est préoccupée par la situation sécuritaire à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, et reste saisie de la sécurité des Sud-Africains dans cette province», a indiqué le chef des communications du ministère, Siphiwe Dlamini. «Le gouvernement peut confirmer qu'à l'exception d'une personne décédée tragiquement de mort violente, plus de 50 Sud-Africains portés disparus par l'intermédiaire du Haut Commissariat sud-africain à Maputo ont été identifiés». Il a ajouté que la Défense nationale sud-africaine rapatrierait les citoyens souhaitant rentrer chez eux. Le 30 mars, l'armée de l'air sud-africaine a ramené le corps du défunt avec sa famille. L'Afrique du Sud assistera à la réunion de la troïka de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (CDAA) convoquée par le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, pour discuter des problèmes au Mozambique, a annoncé M. Dlamini. «L'Afrique du Sud, en tant que membre de la CDAA, participera à la réunion en vue de contribuer à l'élaboration d'une solution qui garantira la paix et la poursuite du développement au Mozambique», a-t-il dit. La semaine dernière, des extrémistes ont attaqué la ville de Palma, dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, faisant des dizaines de morts.