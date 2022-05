Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené samedi de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupation marocaines dans le secteur de Smara, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense, dans son communiqué n°539 publié par l'agence de presse sahraouie (SPS). «L'APLS poursuit ses bombardements des garnisons et des retranchements des forces d'occupation, dans le quartier général du commandement du 58e bataillon, situé dans le secteur de Smara». «Les unités de l'armée sahraouie ont également bombardé les villes de Sabkhat al-Akrish et Al-Ghachuwa, toutes deux dans le secteur de Smara». La veille, «des détachements de l'armée sahraouie ont intensifié leurs bombardements contre les positions de l'occupant dans les zones de Russ Lagteitira, Russ Rbeib Algaa et Fadrat Targanat, dans le secteur de Haouza». «L'armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces de l'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, depuis le 13 novembre 2020», conclut le ministère sahraoui de la Défense.