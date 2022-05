D’anciens responsables et dirigeants mondiaux regroupés sous le nom des «Sages» appellent mercredi à une solution négociée en Ukraine, s»alarmant notamment de l’impact du conflit sur la paix mondiale et les prix alimentaires. Ces «Sages» appellent, dans un communiqué, la communauté internationale «à prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques d’une catastrophe nucléaire et l’impact de la guerre en Ukraine sur les prix alimentaires mondiaux et se préparer à des négociations pour mettre fin au conflit». « Mettre fin à la souffrance humaine provoquée par l’entremise de la diplomatie doit être la principale priorité de la communauté internationale», affirment-ils. Ils rappellent que «14 millions d’Ukrainiens ont été contraints de fuir leurs maisons» et que «plus de 260 millions de personnes font face à une pauvreté extrême en raison» de la hausse des prix mondiaux de l’alimentation et de l’énergie. Le groupe appelle encore «la Russie, l’Ukraine et d’autres pays à travailler avec l’ONU pour sécuriser l’exportation de blé sur les marchés mondiaux». « Nous appelons le SG de l’ONU à user de ses bons offices pour mettre en place des mécanismes de négociation», ajoutent-ils. Cet appel intervient après celui de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger qui, au Forum de Davos, a estimé que «des négociations de paix devraient commencer dans les deux mois». Il s’est inquiété de ce que le conflit n’aliène encore plus la Russie du concert des nations. Parmi les «Sages», un groupe fondé par Nelson Mandela en 2007 et qui réunit d’anciens responsables oeuvrant pour la paix, figurent l’ancien SG de l’ONU Ban Ki-moon, les anciens présidents irlandais Mary Robinson et chilien Ricardo Lagos. L’ancien président américain Jimmy Carter est membre honoraire.