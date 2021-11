Les Etats-Unis ont affirmé, hier, être toujours prêts à déployer des «forces importantes» au Moyen-Orient, répondant à des interrogations sur leur volonté de recourir, si nécessaire, à l’option militaire dans la région. Toutes les options sont sur la table, notamment si la diplomatie échoue à encadrer le programme nucléaire iranien, a assuré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors du Dialogue de Manama, à Bahreïn. Le chef du Pentagone était interrogé sur la raison pour laquelle Washington n’a pas répondu à l’attaque de drones et d’artillerie, en octobre, contre une base de la coalition en Syrie. «Les Etats-Unis d’Amérique conservent le droit de se défendre. Et nous nous défendrons ainsi que nos intérêts, quoi qu’il arrive, au moment et au lieu de notre choix», a-t-il déclaré. Selon lui, le principal objectif des Etats-Unis est de renforcer leurs alliances «inégalées» au Moyen-Orient, avec des dizaines de milliers de soldats stationnés dans la région.