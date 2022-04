L'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie a consacré un point de presse hebdomadaire pour informer les médias sur l'évolution des opérations militaires en Ukraine.

Cette rencontre se voulait comme éclairage par rapport à plusieurs volets caractérisant la guerre de désinformation que mène l'Occident contre la Russie en recourant à ses médias-mensonges pour faire dans la provocation et la falsification des réalités sur le terrain en Ukraine. À ce propos, le premier secrétaire de l'ambassade de la Fédération de Russie, Sergey Klimov, a apporté des clarifications sur les tentatives des pays occidentaux de faire dans la provocation et propager des fake news sur la situation militaire et l'état des opérations en Ukraine.

Dans ce sens, le responsable de la communication a souligné que «notre président, Vladimir Poutine, a rappelé que «le double objectif de l'opération militaire russe en Ukraine, à savoir défendre le Donbass et combattre le nazisme qui présente une menace pour la Russie», a-t-il expliqué.

Le premier secrétaire, Sergey Klimov était clair en rappelant la position de la Fédération de Russie quant à la guerre qui se déroule en Ukraine. Il a mentionné à ce propos qu' «effectivement, ce qui se passe en Ukraine est un drame, mais la Russie n'a pas d' autre choix pour défendre l'existence du pays et pour lui éviter le démembrement que les Occidentaux visent à concrétiser», a-t-il rappelé.

Il a précisé dans un autre sillage que «le peuple russe et le peuple ukrainien sont des peuples frères. La Russie ne cible pas les civils en Ukraine, elle cible le régime ukrainien qui soutient les nazis et les fascistes qui sèment la terreur et procèdent à des massacres au Donbass et dans deux républiques populaires», a-t-il affirmé.

Dans un autre registre qui a trait à la cadence de la guerre et sa poursuite, le premier secrétaire, Sergey Klimov, a expliqué que « l'accélération de la cadence des opérations militaires pourrait causer des pertes énormes du côté ukrainien. La Russie ne veut pas qu'il y ait de pertes en vies humaines des deux côtés. C'est pour cette raison que la stratégie militaire poursuivie en Ukraine actuellement est la meilleure dans la mesure où elle réalise l'objectif militaire, mais aussi protègera le maximum des vies humaines, surtout les civils ukrainiens», a-t-il souligné.

La guerre informationnelle et de propagande a été soulevée par le responsable de la communication au niveau de l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie. À ce propos, le premier secrétaire, Sergey Klimov, a accusé les Occidentaux d'être «derrière une campagne de manipulation des faits et des événements qui sont dépourvus de véracité et de preuves qui soutiennent leurs arguments fallacieux et infondés», a-t-il noté.

Le diplomate est allé jusqu'à dire que «la Russie a pu avoir des preuves qui démontrent l'implication des services de renseignements britanniques dans l'affaire de ‘'Boutcha'' en Ukraine», a-t-il affirmé.

Pour étayer cette approche versant dans la provocation et la guerre de propagande à travers des médias et les réseaux sociaux, le premier secrétaire, Sergey Klimov, a déclaré que « le régime nazi en Ukraine et en coordination avec les Britanniques et les Américains sont en train de préparer des films vidéos dans le but de faire diffuser des images de «massacres» et de «génocides» et des fosses communes, montées en toute pièce pour essayer de cibler la Russie et ternir son image. Mais la Russie est au courant de toutes ces provocations et les scénarios concoctés par les services de renseignements américains et britanniques en Ukraine», a-t-il indiqué.

La guerre médiatique a pris le relais dans le sillage de l'opération militaire en Ukraine. Les Occidentaux utilisent tous les moyens de propagande possibles pour dénaturer et falsifier les réalités et les données de ce qui se passe en Ukraine.

Le premier secrétaire, Sergey Klimov, a remercié l'Algérie pour sa position solidaire de la Fédération de Russie à propos de la Commission des droits de l'homme des Nations unies.