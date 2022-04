Le chef de l’État serbe sortant Aleksandar Vucic a revendiqué dimanche une victoire écrasante à la présidentielle, prolongeant une décennie d’emprise sur le pays des Balkans où il s’est dépeint en garant de la stabilité à l’ombre de la guerre en Ukraine. « Il n’y a eu du suspense à aucun moment», a-t-il lancé dans son discours de victoire, en se félicitant d’avoir remporté un second mandat de 5 ans dès le 1er tour avec 60% des voix environ. « Je suis heureux qu’un grand nombre de gens aient voté et démontré la nature démocratique de la société serbe», a poursuivi celui qui fut successivement Premier ministre adjoint et Premier ministre avant d’accéder à la Présidence. Les électeurs étaient appelés à désigner leur chef de l’État, leurs 250 députés ainsi que plusieurs conseils municipaux, dont celui de Belgrade, la capitale. Aleksandar Vucic, 52 ans, a déclaré que son Parti serbe du progrès (SNS, centre-droit) avait remporté près de 44% des voix aux législatives. «Nous sommes sur le point de former un gouvernement à nous seuls mais avec le Parti de la minorité hongroise nous avons plus que suffisamment de voix pour former une majorité», a-t-il ajouté. La domination de la coalition au pouvoir devrait cependant être moins hégémonique que dans le Parlement sortant. Les résultats officiels ne devaient pas être publiés avant hier soir. Le gouvernement a manœuvré avec précaution pour gérer la crise en Ukraine en condamnant la Russie à l’ONU tout en s’abstenant de toute sanction alors que la majorité des Serbes soutient Moscou. Dans un message, hier, le président Vladimir Poutine s’est réjouit du «partenariat stratégique» entre Moscou et Belgrade après la victoire de Vucic.