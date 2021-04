Le président du Conseil européen, Charles Michel, a entamé, hier, une visite en Libye, pays qui tente de s’extraire d’une décennie de chaos et d’instabilité. Les autorités libyennes n’ont pas précisé le programme de cette visite, au moment où le pays connaît une embellie politique après des années d’instabilité. Ce pays de quelque sept millions d’habitants vient de se doter, au terme d’un processus conduit par l’ONU, d’un gouvernement de transition jusqu’à des élections nationales fin décembre. Les chefs de la diplomatie française, allemande et italienne, se sont rendus à Tripoli le 25 mars dans un geste européen d’unité et de soutien. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, est attendu mardi à Tripoli pour rouvrir l’ambassade de Grèce. Sa visite coïncide avec celle du nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi. Au-delà des avancées politiques, la Libye demeure une route majeure pour des dizaines de milliers de migrants.