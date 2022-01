C'est dans cet immense bâtiment victorien, à la façade rouge brique et blanche, que le dernier président de l'apartheid, FW de Klerk, a annoncé en février 1990 la fin du régime raciste. L'épaisse colonne de fumée noire a alerté la ville: un important incendie, que les pompiers n'avaient pas encore maîtrisé dans la matinée, s'est déclenché hier au siège du Parlement sud-africain au Cap. «Le toit a pris feu et le bâtiment de l'Assemblée nationale est également en feu», a déclaré un représentant des services de secours et d'incendie de la ville, qui ont demandé des renforts sur place.»L'incendie n'est pas maîtrisé et des fissures dans les murs du bâtiment ont été signalées», a-t-il mis en garde en début de matinée. Aucun bilan n'a été donné et l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. «Le feu est monté actuellement au 3e étage, les premiers éléments indiquent qu'il a démarré dans les bureaux avant de se propager vers le gymnase», ont précisé les secours. Le feu s'est déclaré dans un ancien bâtiment du Parlement, aux alentours de 03H00 GMT. En début de matinée, des flammes et la fumée étaient visibles au-dessus du bâtiment. Des Captoniens affolés par la fumée au-dessus de la ville ont rapidement partagé des photos sur Twitter.

C'est dans cet immense bâtiment victorien, à la façade rouge brique et blanche, que le dernier président de l'apartheid, FW de Klerk, a annoncé en février 1990 la fin du régime raciste. L'actuelle «assemblée nationale est pour l'instant en sécurité», a déclaré sur place à la presse l'ancienne maire du Cap et actuelle ministre, Patricia de Lille. Les équipes de secours «contrôlent la situation», a-t-elle assuré. Des camions de pompiers sont arrivés en renfort, toutes sirènes hurlantes, quelques heures après le début de l'incendie visible depuis l'autoroute. Depuis une grue, des pompiers munis d'une lance à eau tentaient de calmer les flammes. Les services de secours craignent que le feu ne se propage rapidement dans ces vieilles salles ornées de riches tapis et rideaux. Les rues du quartier huppé ont été rapidement bouclées. Le cordon de sécurité s'étend jusqu'aux fleurs encore étalées sur le parvis de la cathédrale Saint-Georges voisine, en hommage au héros de la lutte anti-apartheid Desmond Tutu dont les obsèques ont eu lieu ici la veille. Ses cendres ont été inhumées dans l'église le matin même, au cours d'une cérémonie privée. La ville a déjà été victime d'un important incendie en avril. Un feu sur la montagne de la Table surplombant la cité côtière s'était propagé et avait détruit des trésors de la bibliothèque de la prestigieuse Cape Town University en contrebas. Le Cap est le siège du Parlement composé de l'Assemblée nationale et d'une chambre haute nommée Conseil national des provinces, alors que le gouvernement est installé à Pretoria.