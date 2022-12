Le Parlement irakien a approuvé, samedi, la nomination de deux ministres supplémentaires, complétant ainsi le cabinet de 23 membres du Premier ministre Mohammed Shi'a al-Sudani. Un communiqué du Bureau des médias du Parlement indique que les élus irakiens ont approuvé à la majorité absolue la nomination de Bangen Rekani au poste de ministre de la Construction, du Logement, des Municipalités et des Travaux publics, et de Nizar Mohammed Saeed Amidi au poste de ministre de l'Environnement. Après l'approbation, les deux hommes ont prêté serment devant le Parlement, selon le communiqué. Le 27 octobre, le Parlement a voté à la majorité absolue pour accorder la confiance à 21 ministres sur 23 après que le Premier ministre Al-Sudani a présenté sa liste pour approbation. Toutefois, le Parlement a reporté le vote sur le ministre de la Construction et celui de l'Environnement en raison de différends politiques entre deux partis kurdes.