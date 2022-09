Le maire d'une localité tunisienne a été placé en garde à vue, hier, après le suicide d'un vendeur ambulant dont la balance a été saisie par les services municipaux. Selon les médias locaux, Mohamed Amine Dridi, 25 ans, s'est pendu samedi dans la localité de Mornag, à une quinzaine de km au sud de Tunis, deux jours après la confiscation par des agents municipaux de la balance électronique dont il se servait pour peser les fruits et légumes qu'il vendait sur un étal. Le maire de Mornag a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête en lien avec ce suicide, a indiqué le porte-parole du tribunal du gouvernorat de Ben Arous. Ce geste fait écho à celui de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui s'était immolé par le feu le 17 décembre 2010 pour protester contre la confiscation de sa marchandise par la police, déclenchant la révolution tunisienne qui a mis fin au règne du président Zine el Abidine Ben Ali et donné le coup d'envoi aux révoltes du Printemps arabe dans la région. Dimanche soir, des affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Mornag, selon des médias locaux et des images diffusées sur les réseaux sociaux. Scandant des slogans dénonçant le chômage et la cherté de la vie, ces manifestants ont brûlé des pneus et bloqué l'artère principale à Mornag.