Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a affirmé que son pays n'avait jamais fait appel à la société privée russe Wagner pour la défense de sa sécurité. «Le Mali n'abrite pas de société privée de sécurité comme cela est allégué ici et là», a déclaré M. Diop, lors d'une interview donnée conjointement à Bamako, avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en visite au Mali. Le Mali a une coopération d'Etat à Etat «de longue date» avec la Russie, a martelé le ministre malien, ajoutant que son pays «est un petit pays qui se bat pour sa survie, qui cherche à s'affirmer pour assurer sa sécurité et réinstaurer un processus démocratique» «Nous souhaitons que les partenaires du Mali respectent nos choix. Nous faisons nos choix en fonction de nos préoccupations, comme l'Allemagne, voire l'Europe, le fait également», a souligné M. Diop, en réaffirmant la disponibilité des autorités maliennes de transition à travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine et les Etats-Unis. Pour sa part, M. Baerbock a écarté toute idée de son pays de rompre sa coopération avec le Mali, même si l'Allemagne se retire de la mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM) au profit des Forces armées maliennes. «Ça fait au moins 60 ans que l'Allemagne et le Mali coopèrent (...) Nous avons donc une responsabilité particulière pour le bien-être de la population malienne'» a-t-elle souligné. Elle a insisté sur le fait que son pays ne pourrait en aucun cas abandonner le Mali, surtout en cette période de crises multiples.