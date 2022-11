La Turquie a nommé dans la nuit de vendredi à samedi un ambassadeur auprès de l'entité sioniste après une absence de quatre ans, dernière étape de la reprise complète des relations diplomatiques annoncée en août. Sakir Ozkan Torunlar, un diplomate expérimenté qui a été consul général de Turquie à El Qods entre 2010 et 2014, a été nommé ambassadeur de Turquie par décret présidentiel, ont annoncé les médias turcs. Après plusieurs mois de réchauffement, l'Etat hébreu avait nommé un ambassadeur à Ankara en septembre. Les relations s'étaient tendues en 2010 après l'assaut meurtrier des forces sionistes contre le navire turc Mavi Marmara, qui tentait d'acheminer de l'aide à Ghaza, enclave palestinienne sous blocus sioniste et contrôlée par le Hamas. En mai 2018, après la mort d'une cinquantaine de Palestiniens tués par l'armée sioniste à Ghaza, la Turquie avait rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv et renvoyé l'ambassadeur sioniste à Ankara ainsi que le consul général sioniste à Istanbul. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs envoyé une lettre de félicitations à Benjamin Netanyahu après sa victoire aux élections législatives sionistes du 1er novembre, ont annoncé jeudi les services de l'ancien Premier ministre.