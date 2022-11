La délégation russe participant depuis début août à Istanbul aux inspections des navires transportant des céréales ukrainiennes s'en retirera «pour une durée indéterminée», a annoncé dimanche soir le Centre de coordination conjointe (JCC). «La délégation de la Fédération de Russie a fait savoir (...) qu'elle suspend sa participation à la mise en oeuvre des activités de l'Initiative, y compris aux inspections, pour une durée indéterminée», indique dans un communiqué le JCC, chargé de superviser l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Le ministère turc de la Défense avait affirmé plus tôt dimanche que les inspections des cargos chargés de céréales ukrainiennes se poursuivraient «aujourd'hui et demain (lundi)» à Istanbul. Le Centre de coordination conjointe, qui réunit des délégués de Russie, d'Ukraine, de Turquie et de l'ONU, a confirmé que 11 navires avaient été inspectés dimanche, avant de préciser que la délégation russe avait annoncé ne plus y participer.