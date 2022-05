Le président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré jeudi que «la nouvelle République sera bâtie sur des bases solides, elle garantira l'unité et la continuité de l'Etat et défendra le droit des Tunisiens à une vie digne», rapporte l'Agence tunisienne TAP. Le président Saïed, qui s'exprimait à l'ouverture du Conseil des ministres, a insisté sur le rôle clé du peuple pour passer d'une constitution qui aurait conduit l'Etat à l'implosion, à une constitution traduisant la volonté des Tunisiens, selon la même source. «La constitution de la nouvelle République reflètera la volonté des Tunisiens exprimée le 17 décembre 2010 et dans la consultation électronique qui a réussi malgré tous les obstacles», a-t-il soutenu lors de ce Conseil consacré au projet du décret-loi portant création du Haut comité national consultatif pour une nouvelle République ainsi que du projet de décret-loi relatif à la convocation des électeurs au référendum du 25 juillet 2022.

Le président Saïed a annoncé que le dialogue aura lieu après la publication du décret-loi portant création du Haut comité national consultatif pour une nouvelle République. «Le dialogue national se déroulera dans un cadre juridique clair», a-t-il assuré. S'agissant de la convocation des électeurs au référendum, Kaïs Saïed a indiqué que toutes les conditions seront réunies pour permettre à tous les Tunisiens éligibles au vote de participer à cette échéance. Vendredi dernier, le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie (ISIE) a annoncé, lors de sa réunion, que le nombre des personnes inscrites au registre électoral et éligibles au vote au référendum du 25 juillet 2022 atteint les 6 millions 940 mille et 579 électeurs, selon la dernière mise à jour du registre réalisée par l'Instance en décembre 2021.

Le nombre d'électeurs inscrits, lors de la dernière opération d'inscription élargie sur les listes électorales de 2019, était de l'ordre de 7 millions et 74 mille électeurs. En revanche, le nombre de ceux inscrits au registre électoral, établi le 31 décembre 2021, est de 7 millions et 7 mille électeurs, après soustraction du nombre des personnes décédées. Ce nombre sera revu à la baisse, soit 7 millions, après la soustraction des sécuritaires et des militaires qui ne sont pas concernés par le référendum.