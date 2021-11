La rencontre est passée inaperçue mais elle revêt une importance sécuritaire de premier plan. Le président du Conseil présidentiel, Mohamed el-Menfi, a eu un entretien, samedi, à Paris, en marge de la tenue de la Conférence internationale sur la Libye, avec le chef du Conseil militaire de transition du Tchad, Mohamed Idriss Deby. La réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Chérif Zein, et celui de la Défense, le général Daoud Yahya Ibrahim, côté tchadien ainsi que du général Hussein al-Aaib, chef du Service général de renseignement, côté libyen, et elle a concerné, selon l'agence libyenne, l'état des «relations bilatérales, les moyens de développer les intérêts communs des deux pays, la coordination des efforts dans le domaine de la coopération sécuritaire, la surveillance des frontières communes, et du renforcement de coordination dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé».

Le président du Conseil présidentiel n'a pas manqué de saluer la participation du Tchad à la Conférence de Paris sur la Libye et son soutien aux recommandations de cette rencontre. Quant au président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mohamed Idriss Deby, il a réaffirmé le soutien de son pays au Conseil présidentiel tout en saluant les mesures déjà prises pour unifier les institutions de l'État et lancer le projet de réconciliation nationale en Libye.

Ces déclarations viennent confirmer le progrès qui a sanctionné la toute dernière réunion du Comité militaire mixte 5+5, à l'issue de laquelle on a appris que le Tchad, le Soudan et le Niger étaient favorables au retrait de leurs ressortissants, mercenaires pro Haftar, début novembre. Toute modeste qu'elle puisse apparaître, cette ouverture est un pas appréciable dans la concrétisation du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Libye. Depuis les Conférences de Berlin I et II, des engagements de même nature ont été souscrits sans que l'on observe une concrétisation quelconque alors que le pays avance à grand pas vers la tenue des élections générales, conformément à la feuille de route adoptée par le Forum de dialogue politique inter-libyen en novembre 2020.

Le Conseil présidentiel et le gouvernement d'unité nationale qui en sont issus ont cependant oeuvré pour être au rendez-vous fixé et répondre ainsi à la longue attente du peuple libyen. Reste que toutes les parties prenantes à la crise doivent participer pleinement à ces efforts pour une tenue des élections législatives et présidentielle qui ne souffriront d'aucune contestation et, pour cela, il importe d'élargir sans cesse le dialogue politique inclusif que l'Algérie n'a jamais cessé de prôner, de soutenir et d'organiser, avec la participation active des autres pays voisins de la Libye. La consécration du voeu exprimé par la Ligue arabe, l'Union africaine et la communauté internationale d'une réconciliation nationale libyenne fondée sur l'esprit de solidarité et d'unité, seul capable de contrecarrer les tentatives de sape qui risquent de miner les résultats des scrutins, n'a jamais été aussi proche et le peuple libyen assuré de retrouver un pouvoir démocratique et des institutions représentatives de sa plaine et entière souveraineté.