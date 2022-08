Le président de Jil Jadid, Soufinae Djilali, condamne fermement les attaques israéliennes et constate que l'Etat sioniste réagit comme une bête blessée. Il explique que«Israël se sent de plus en plus isolé, acculé. L'angoisse existentielle remontant à la surface, aggravée par des tensions politiques internes, et reflétant une instabilité chronique du pouvoir en Israël, peut amener les Israéliens à opérer une punition contre Ghaza pour reconstruire leur unité interne». Dans ce contexte, Soufiane Djliali revient sur la situation en profondeur, précisant que «le conflit en Palestine semble prendre une nouvelle tournure. Il faut faire le lien avec tout ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas oublier que dans cette zone, il y a une très grave détérioration des relations avec le Liban, pour des raisons particulièrement d'exploitation de gaz offshore, donc la montée en puissance du Hizbollah, la relative stabilisation en Syrie et surtout la situation entre l'Iran et les pays du Golfe semblent prendre une nouvelle tournure. Les pourparlers discrets vont devenir politiques et publics entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et enfin s'ajoute le rôle de la Russie et de la Chine au Moyen- Orient». Sur les éventuels développements de la situation, le président de Jil Jadid, déduit que «le danger va augmenter sur les Palestiniens à l'évidence. Les assassinats ciblés risquent de se démultiplier. La bande de Ghaza représente un bouc émissaire facile pour les Israéliens. Tout ceci travaille contre la stabilité générale du Moyen-Orient, et va impacter le conflit autant qu'à Taïwan. Autant dire que les tensions mondiales sont en train de monter de façon très significative. Encore une fois, les dernières attaques sur la bande de Ghaza, ne sont que le reflet d'une dégradation générale du climat sécuritaire dans le monde et au Proche-Orient». Pour sa part, le mouvement El Bina qui a condamné dans les termes les plus vigoureux l'agression de l'entité usurpatrice contre le peuple frère palestinien, a exprimé «sa pleine solidarité avec les frères palestiniens et affirmé le droit légitime du peuple palestinien à l'autodéfense et à répondre à l'agression de l'occupant» une réaction qui reflète la position immuable du peuple et de l'Etat algérien, pour le droit du peuple palestinien l'autodétermination. De son côté, le Front de Libération nationale a fermement condamné et dénoncé ces graves attaques, devenues périodiques, en violation flagrante des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et des droits civils et des résolutions internationales et onusiennes. Le FLN a appelé «la communauté internationale et le Conseil de sécurité à intervenir de toute urgence pour arrêter cette agression lâche et criminelle contre le peuple palestinien sans défense». Réaffirmant «sa position ferme sur la justice de la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien, tout comme les peuples qui jouissent de la liberté et de l'indépendance». Le Mouvement de la Société pour la paix, le MSP, suit également avec grand intérêt les nouvelles de l'agression terroriste en cours dans la bande de Ghaza par l'entité sioniste. «Ce comportement agressif montre la nature de l'occupation. La tentative de différenciation entre les factions de la résistance ne trompera pas les Palestiniens», souligne le MSP dans son communiqué.