La Ligue arabe a salué les résultats de la réunion, tenue pendant trois jours, du jeudi au samedi dernier, par le Comité militaire mixte 5+5 libyen, à Genève, sous l'égide de l'ONU. Les membres de l'instance, représentant les deux camps protagonistes de la crise, ont approuvé un plan d'action pour l'expulsion de tous les mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères de la Libye. Dans le communiqué, une source officielle du secrétariat général de la Ligue arabe a souligné «les efforts inlassables et continus du comité militaire conjoint», rappelant la consolidation de l'accord de cessez-le-feu, signé en octobre 2020, et la volonté agissante pour appliquer l'ensemble des dispositions de cet accord, notamment en ce qui concerne la réouverture de la route côtière Tripoli-Syrte-Benghazi-Tobrouk, symbole de la réconciliation nationale. Avec ces avancées, estime la Ligue arabe, les dirigeants libyens et particulièrement les responsables militaires membres du Comité mixte 5+5 ont un impact direct sur la poursuite du processus politique en cours, depuis l'adoption par le Forum de dialogue politique inter-libyen (FDPL) de la feuille de route relative à la «phase préliminaire d'une solution globale», pierre angulaire des élections législatives et présidentielle, prévues le 24 décembre prochain et fin janvier 2022. L'institution panarabe a formulé le voeu que ces élections se déroulent dans «des conditions normales», garantissant l'acceptation des résultats par toutes les parties. La Ligue arabe a également appelé tous les partenaires internationaux et régionaux à coopérer et à apporter leur soutien à la mise en oeuvre de ce plan, ainsi que des autres engagements inscrits dans l'accord de cessez-le-feu, au premier rang desquels l'unification de l'institution militaire et le début du désarmement, démobilisation et réintégration des groupes armés (milices). C'est un fait que la signature et la mise en oeuvre du plan que vient d'adopter le Comité militaire mixte 5+5 est une opportunité nouvelle pour assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du pays, d'une part, et pour asseoir réellement sa souveraineté, d'autre part, et cela en totale conformité des recommandations prises par le récent Conseil ministériel de la Ligue arabe. En recommandant un retrait de tous les mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères du territoire libyen, le Comité militaire a aussi pris soin de qualifier la manoeuvre qui doit s'effectuer de «manière progressive, équilibrée et simultanée». Rappelons qu'au lendemain de l'annonce du cessez-le-feu, le même Comité avait pris soin d'adopter un mécanisme strictement libyen de surveillance de sa mise en oeuvre, avec l'appui d'un certain nombre d'observateurs des Nations unies. Autant dire que, depuis la 1ère Conférence de Berlin sur la Libye, le processus a trouvé dans l'action du Comité militaire mixte un réel exemple d'esprit patriotique et de sens des responsabilités dont il serait souhaitable que les politiques des deux camps fassent également preuve.