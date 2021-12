L'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré lundi qu'il était prêt à organiser une nouvelle session du Comité constitutionnel syrien, lequel est chargé de rédiger une nouvelle Constitution pour ce pays ravagé par le conflit. «Pour clarifier: Je suis prêt à organiser une septième séance du Comité constitutionnel à Genève dès que les accords seront en place», a-t-il déclaré au Conseil de sécurité dans une audience d'information. M. Pedersen a indiqué que son équipe et lui-même étaient activement impliqués auprès du gouvernement syrien et de l'opposition pour s'efforcer de réunir à nouveau le Comité constitutionnel. Il y a à peine plus d'une semaine, il s'est rendu à Damas pour y rencontrer le ministre syrien des Affaires étrangères et le co-président désigné par le gouvernement syrien. En octobre et en novembre, son adjoint s'est rendu deux fois à Damas pour des consultations en vue d'une nouvelle session, et il a rencontré à Istanbul le co-président désigné par l'opposition syrienne, a indiqué

M. Pedersen. «Il est important que les délégations ne se contentent pas de présenter des textes constitutionnels mais que toutes, y compris celles qui ne l'ont pas encore fait, soient prêtes à s'engager à les réviser à la lumière des discussions», a-t-il dit. «Nous avons besoin d'un processus d'élaboration productif en accord avec le mandat du comité». La session précédente du comité, en octobre dernier, a échoué parce que les deux coprésidents n'ont pas réussi à s'entendre sur les mécanismes à employer pour faire progresser les discussions sur les propositions de textes constitutionnels. Ils n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur les dates des sessions à venir.