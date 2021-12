La Haute Commission Electorale Nationale (HCEN) libyenne a remis, hier, aux députés membres de la commission compétente mandatée par la Chambre des représentants (Parlement), au lendemain d'un appel de 71 élus à procéder à un interrogatoire de cette instance sur les conditions dans lesquelles ont été reçues les candidatures à la présidentielle, le rapport final relatif à l'examen des recours introduits par certains candidats soit auprès d'elle soit auprès des cours de Tripoli et Sebha, notamment.

Ce rapport a été remis mercredi au siège du Conseil de la Haute commission, à Tripoli, lors d'une rencontre entre son président Imad al-Sayeh et celui de la commission parlementaire al-Hadi al-Saghir. Presque dans le même temps, à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a reçu, hier, le président désigné de la Chambre des représentants, Fawzi al-Nweiri, et la délégation qui l'accompagne. M. al-Nweiri a remplacé Saleh Aguila, au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Les discussions ont porté sur les relations fraternelles entre les deux pays ainsi que sur les moyens d'assurer la sécurité et la stabilité de la Libye, a rapporté le porte-parole du Parlement, Abdullah Belhaq. Il a été, bien sûr, question de la crise actuelle et de l'arrêt des ingérences extérieures en Libye et dans la région, comme aussi de plusieurs dossiers d'intérêt commun dont celui de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée.

Par ailleurs, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies en Libye, Stephanie Williams, récemment nommée, a évoqué, hier, sa rencontre, mercredi, avec un certain nombre de chefs militaires et de commandants de brigades armées dans la ville de Misrata, un moment important caractérisé par un langage apaisé et un soutien ferme à la solution politique de la crise en Libye.«Nous avons discuté du processus électoral et des moyens de renforcer l'unification des institutions militaires et de sécurité, sur la base de la récente réunion entre le lieutenant-général Muhammad Al-Haddad et le lieutenant-général Abdel Razek Al-Nadhori, ainsi que les efforts en cours de la Commission conjointe Comité militaire (5+5) «a tweeté Mme Williams.

Dans le même contexte, le Conseil présidentiel représenté par son président, Mohamed al-Manfi, et ses deux vice-présidents Moussa al-Koni et Abdullah al-Lafi, a eu un entretien mardi dernier, avec le chef d'état-major général de l'armée libyenne, le lieutenant-général Mohamed Al-Haddad, au cours duquel a été évoquée la situation des unités militaires et les derniers développements en vue de l'unification de l'institution militaire, loin de tout conflit à caractère politique. Etait également convié à cette rencontre le lieutenant-général Abdoul-Razek Al-Nadhouri, preuve d'une avancée importante vers l'unification de l'institution militaire, dont a besoin la Libye pour asseoir sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté.

Dans la foulée, le Conseil présidentiel a procédé par une résolution n°55 à la nomination du général Abdel Qader Mansour Saad Khalifa au poste de commandant de la zone militaire de Tripoli, en remplacement du général Abdel Basset Marwan.