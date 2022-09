L'Algérie a exprimé sa solidarité avec le Niger, suite aux inondations qui ont engendré d'importantes pertes humaines et des dégâts matériels considérables, a indiqué lundi soir un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «L'Algérie exprime sa solidarité avec la République du Niger, direction, gouvernement et peuple, suite aux inondations catastrophiques ayant frappé ce pays frère et engendré d'importantes pertes humaines et des dégâts matériels considérables», lit-on dans le communiqué. En cette douloureuse circonstance, «l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaite prompt rétablissement aux blessés et assure son soutien et son appui aux efforts consentis pour relever les défis qu'impose cette catastrophe», conclut la même source.