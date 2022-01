Au-delà des raisons logistiques invoquées, ce sont des manoeuvres politiques qui retardent au Tchad le Dialogue national censé préparer des élections prévues 18 mois après la prise du pouvoir par une junte à la mort du président Idriss Déby Itno en 2021, estiment opposition et experts. Dans un contexte où les putschs se succèdent en Afrique - Mali, Guinée, Soudan et Burkina Faso -, ces atermoiements risquent de renforcer les doutes sur la promesse du nouvel homme fort tchadien, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, de remettre le pouvoir aux civils au terme d'une transition de 18 mois. Car, dès l'annonce le 20 avril 2021 de la mort de son père tué au front contre des rebelles après

30 années de pouvoir autoritaire, le président de la République autoproclamé avait immédiatement été adoubé par la communauté internationale - France, Union européenne et Union africaine -, «parce que l'armée tchadienne est un pilier de la coalition» antiterroristes au Sahel, quand d'autres juntes subissent les foudres des organisations internationales, ou s'y exposent quand elles rompent leur promesse de transition démocratique ou en étirent le calendrier.

A la tête d'un Conseil militaire de transition (CMT) de 15 généraux, Mahamat Déby avait dissout parlement et gouvernement et abrogé la Constitution et promis une transition de 18 mois avant des «élections libres et démocratiques», délai renouvelable une fois. Or, jeudi, la junte a retardé de trois mois - au 10 mai - l'ouverture d'un Dialogue national inclusif avec l'opposition civile et armée, qui peinait déjà à voir le jour, en invoquant les difficultés «logistiques» à réunir à Doha les innombrables mouvements rebelles pour un «pré-dialogue», lui-même reporté au 27 février. Et cela sans que personne ne crie au scandale!

L'opposition et des experts y voient des manoeuvres dilatoires pour permettre à Mahamat Déby, qui troque de plus en plus souvent son uniforme pour le boubou comme son père, de s'accrocher au pouvoir qu'il a juré de rendre aux civils à la fin de la transition. Mais le jeune général avait déjà donné en juin 2021 un coup de canif à ces engagements en envisageant une prolongation de la transition si les Tchadiens ne sont pas «capables de s'entendre» et remettant à «Dieu» son «destin» personnel lors des élections. «Le report du Dialogue inclusif profite d'abord au CMT et en premier lieu à Mahamat Déby», analyse Kelma Manatouma, chercheur tchadien en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. «Cela peut lui permettre de s'organiser pour participer aux élections et mettre en ordre de bataille le parti de son père», poursuit-il. «Tout le monde doutait d'une transition de 18 mois. L'actualité au Sahel - les coups d'Etat - a donné une bouffée d'air supplémentaire à tous ceux qui voulaient sa prolongation et le report du dialogue en est la justification officielle», renchérit Roland Marchal, du Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po Paris.

«La junte perd du temps pour retarder les choses et cela va avoir des répercussions sur les 18 mois sur lesquels ils se sont engagés», lâche Succès Masra, étoile montante de l'opposition politique, à la tête du parti Les Transformateurs. «Le gouvernement est responsable de ce retard», et le Qatar «veut prendre les choses en main pour une meilleure organisation», estime au téléphone Timan Erdimi, un des pires ennemis de feu Idriss Déby, à la tête des rebelles de l'Union des Forces de la Résistance (UFR).

Selon lui et d'autres chefs rebelles, les innombrables invitations accordées par la junte à chaque cadre de groupe armé ou sous-groupe retardent les choses.

«Les politico-militaires (nom donné aux chefs rebelles) sont bien connus et peu nombreux, il ne sert à rien d'en fabriquer pour venir remplir la salle», assène Timan Erdimi. Cependant, «tout indique que les rebelles ou le Qatar ne sont pas disposés à participer à un dialogue de façade», renchérit anonymement un responsable du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), le groupe rebelle qui a tué Idriss Déby selon N'Djamena. Et le chef du FACT, Mahamat Mahdi Ali, de résumer: «les rebelles n'ont jamais entravé la démarche vers le dialogue mais certains, au niveau de la junte, cherchent à les exclure». Son groupe participera au dialogue même si la junte, dit-il, «n'a satisfait aucun de nos préalables: nous n'allons pas leur faire la joie de claquer la porte». Et de dénoncer «les manoeuvres» du CMT pour «affaiblir» le FACT et d'autres mouvements en «débauchant» leurs cadres. Récemment, certains ont rallié N'Djamena sous les caméras. Mardi, c'était le porte-parole du FACT, Kingabé Ogouzeimi de Tapol, exclu depuis pour «haute trahison et intelligence avec l'ennemi».