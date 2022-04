Huit personnes dont six Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien sont toujours portées disparues suite à des inondations enregistrées samedi dernier sur la mine souterraine de Perkoa, dans la province du Sanguié (centre-ouest) du Burkina Faso, a annoncé mardi le ministère en charge des mines dans un communiqué. Selon le communiqué, la mine bénéficie d’un soutien de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de l’armée burkinabè. Sur cette mine, des dispositifs sécuritaires d’une autonomie d’au moins dix jours existent dans les galeries, a assuré le ministère, tout en fondant espoir que les huit personnes s’y sont réfugiées.