Le président de la République sahraouie et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a exhorté, mardi, le Conseil de sécurité à «assumer ses responsabilités et mettre un terme à l'obstination de l'État d'occupation marocain», soulignant que «cet entêtement ne fera qu'attiser les tensions et entraîner la région vers l'explosion».

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 7e session du Secrétariat national du Front Polisario, le président Ghali a affirmé que l'occupant marocain, qui a violé l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, «continue de saper les efforts de la Communauté internationale pour parvenir à un règlement juste du conflit». Il a réaffirmé la disponibilité du Front Polisario à coopérer avec les Nations unies, soulignant que «toute solution ne peut sortir du cadre clair et précis qui garantit le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance».

Confiant en la capacité du peuple sahraoui à relever les défis, il appelle à faire face à toutes les conspirations de l'ennemi et à sa propagande malveillantes, sous la direction du Front Polisario.

Le président sahraoui a appelé à l'intensification de la solidarité avec les détenus de «Gdeim Izik» et leurs familles, et avec les héros de l'Intifadha pour l'indépendance, se disant fier de la population sahraouie dans les territoires occupés et saluant sa lutte acharnée contre toutes les formes de répression et les graves violations des droits de l'homme». Le président sahraoui a aussi souligné «l'acharnement du Makhzen sioniste contre l'ensemble de la région et ses peuples, constituant une menace pour la sécurité, la paix et la stabilité». Ghali a exprimé «ses remerciements et toute sa considération au pays frère, l'Algérie, représentée par son peuple et son gouvernement sous la conduite de son Président, M. Abdelmadjid Tebboune», soulignant que «l'Algérie n'a eu de cesse d'affirmer sa position de principe, fondée sur les principes de la Glorieuse Révolution du 1er novembre et de la Légalité internationale, en faveur de la lutte des peuples et leur droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance». Comme il a rendu hommage à la République islamique de Mauritanie et au Mouvement de solidarité internationale avec la cause sahraouie, sur la scène européenne et en Espagne en particulier.