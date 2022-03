Des terroristes présumés ont tiré sur des gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche, près de l’entrée d’une caserne de la garde nationale à Kairouan, dans le centre de la Tunisie, a indiqué un syndicat de police, précisant qu’ils n’avaient fait aucun blessé. Ces individus «inconnus» qui étaient à bord d’une voiture ont pris la fuite après que des gendarmes ont riposté par des tirs «massifs» dans leur direction, selon un communiqué publié dimanche par le syndicat de la sûreté nationale de Tunis. « Il est probable que les auteurs de cette attaque lâche (...) appartenaient à l’une des cellules terroristes après la révélation de leur plan destructif et l’arrestation ces derniers jours d’une cellule terroriste opérant entre Sousse (est) et Kairouan», a ajouté le syndicat. Cette attaque intervient au milieu d’une profonde crise politique depuis le coup de force le 25 juillet du président Kaïs Saïed qui s’est arrogé les pleins pouvoirs, suscitant une vive opposition de la société civile et de plusieurs partis, notamment du mouvement islamo-conservateur Ennahdha. Elle intervient aussi le jour de la fête de l’indépendance de la Tunisie.