Trois manifestants ont été tués par balles jeudi dans la capitale Khartoum et sa banlieue où, comme dans le reste du pays, des milliers de Soudanais se sont de nouveau rassemblés pour protester contre le pouvoir militaire, selon des médecins et des témoins. Ces trois manifestants ont été tués par des tirs «des forces putschistes», selon le Comité central des médecins, une association indépendante. Deux d'entre eux ont été tués à Oumdourman, en banlieue de Khartoum, dont l'un atteint «à la tête» et l'autre «au bassin», et un troisième a été tué dans la capitale, touché «à la poitrine par des tirs à balles réelles», selon la même source. Ces médecins ont en outre fait état de plus de 300 blessés touchés notamment par des tirs à balles réelles, des tirs de balles en caoutchouc ou de lacrymogènes.

Les nouveaux décès surviennent au lendemain d'un appel de Washington à «cesser l'utilisation de la force létale contre les manifestants» au Soudan, où les autorités nient le recours aux tirs à balles réelles face aux manifestations. Au total, depuis le coup d'Etat mené par le général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre 2021, la répression des manifestations contre l'armée a fait 60 morts et des centaines de blessés, selon la même source. À Khartoum, les manifestants avançaient vers le palais présidentiel et le QG de l'armée tandis que les forces de l'ordre tiraient des lacrymogènes pour tenter de les disperser.

En dépit d'une répression meurtrière, l'Association des professionnels soudanais, fer de lance de la révolte contre le dictateur Omar el-Béchir déchu en 2019 et contre les militaires depuis le putsch du 25 octobre, avait appelé à de nouvelles manifestations pour réclamer un pouvoir entièrement civil.»Nous continuerons à manifester jusqu'à ce que nous ayons remis sur les rails notre révolution et notre gouvernement civil», a martelé Mojataba Hussein, un manifestant de 23 ans.»Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que nous ayons retrouvé notre pays», a renchéri la manifestante Samar al-Tayeb, 22 ans. Jouant des percussions et entonnant des chants patriotiques, les manifestants ont brandi des pancartes avec les photos de personnes tuées par la répression des forces de l'ordre depuis le coup d'Etat.

Hors de la capitale, de nombreux Soudanais manifestaient aussi à Port-Soudan (Est), Atbara (Nord) et à Wad Madani (Sud), ainsi que dans les Etats de Darfour-Centre et Darfour-Sud, selon des témoins.

A Atbara, les manifestants ont appelé le général Burhane, qui a marqué un coup d'arrêt à la transition vers un pouvoir entièrement civil, à «rendre les clés du pays et à partir». À Wad Madani, la foule scandait: «il n'y a d'autorité que celle du peuple», tout en exigeant que les militaires «retournent dans leurs casernes». «Non, non au pouvoir militaire», martelaient encore des manifestants dans le Kordofan-Nord, dans le centre du pays. Détenu puis réinstallé par le général Burhane un mois après le coup d'Etat, le Premier ministre et visage civil de la transition Abdallah Hamdok a démissionné le 2 janvier à l'issue d'une journée de manifestations violemment réprimées, qui ont fait trois morts.»J'ai tenté de mon mieux d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie», a alors déclaré M. Hamdok.

Le Premier ministre était décrié par la rue qui, après avoir réclamé sa libération, estimait que son héros s'était mué en «traître» et facilitait par son entente avec les militaires «le retour de l'ancien régime».»Il n'y a aucun intérêt à ce que se prolonge le vide étatique», a déclaré jeudi l'un des conseillers du général Burhane, Taher Abouhaga, cité par l'agence de presse officielle Suna.»Ce vide doit être comblé au plus vite», a-t-il ajouté, laissant entendre que le pouvoir se préparait à nommer un nouveau Premier ministre.

Le général Burhane, qui a prolongé de deux ans son mandat à la tête du pays, promet toujours des élections pour juillet 2023.

Or les Etats-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté mardi les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un nouveau chef du gouvernement. Cela «saperait la crédibilité» des institutions de transition «et risquerait de plonger le pays dans un conflit», ont-ils averti. Mercredi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé dans un message sur Twitter les forces de l'ordre soudanaises à «cesser l'utilisation de la force létale contre les manifestants». Il a aussi dit souhaiter un «dialogue mené par les Soudanais et aidé par (la communauté) internationale».