Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est rendu en visite officielle en République de Sierra Leone le 25 mars, à l'invitation de son homologue sierra léonaise, Nabeela Farida Tunis, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «A l'invitation de son homologue sierra léonaise Mme Nabeela Farida Tunis, le ministre des Affaires étrangères M. Sabri Boukadoum s'est rendu en visite officielle en République de Sierra Leone, le 25 mars», précise le communiqué. M. Boukadoum a été reçu en audience par le Président Julius Maada Bio, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sa volonté d'oeuvrer de concert avec lui, pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, ajoute le texte. Par ailleurs, M. Boukadoum a eu des «entretiens approfondis avec son homologue, Mme Nabeela Farida Tunis. Les deux Ministres ont procédé à une évaluation de l'état de mise en oeuvre de la feuille de route pour le renforcement des relations bilatérales, signée à Alger en avril 2019, et abordé les perspectives de promouvoir des projets de coopération». Ils ont également examiné les questions régionales notamment la situation en Libye, au Sahara occidental, au Mali et dans la région